Азаров: "Україна реально переходить до політики енергонезалежності"

Україна продовжує газові переговори з Російською Федерацією, однак реально переходить до політики енергонезалежності і робить акцент на розвиток альтернативних джерел забезпечення газом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Україна реально переходить до політики енергетичної незалежності і енергетичної ефективності. Переговори з російськими партнерами зі скасування кабальної угоди несправедливої ціни, ми, звичайно, продовжуємо, однак акцент відтепер зроблено на власні сили, на вітчизняні ресурси, на новітні технології», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що політика України у газовій сфері полягає у скороченні споживання дорогого російського газу. «Україна буде все менше споживати дорогого імпортного газу і має більше видобувати власного, збільшити частку власного вугілля в енергетичному балансі, понизити енергоємність у виробництві і ЖКГ до європейського рівня. Це завдання не на один рік. Воно вимагає величезних ресурсів і складних і зважених управлінських рішень, однак це безальтернативна реальність», - сказав М.АЗАРОВ.

Він нагадав, що на останньому засіданні РНБО було визнано, що надмірно висока ціна на російський газ, що діє на сьогодні, створює реальну небезпеку національній економіці і в цілому державі Україна. «Ми рішуче протистоятимемо цій небезпеці, захищатимемо національні інтереси», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив уряду підготувати довгострокову національну програму енергозбереження і енергоефективності.

Він відзначив, що підготувати таку програму доручив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Роблю акцент на тому, що така стратегічна програма має бути не програмою адміністрування, а, в першу чергу, програмою управління процесами, тобто, заснована на стимулах для енергоефективних технологій і на нормативах, які припинять продовження енергетичного марнотратства», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністр підкреслив, що робота над підготовкою і подальшою реалізацією програми є завданням для кожного члена уряду і голови регіональної адміністрації відповідно до їх компетенції. «Ми маємо пройти цей шлях, і пройти разом з нашими громадянами, з їх підтримкою і розумінням. Це саме той історичний момент, коли суспільство має проявити солідарність і захистити своє право на вищу якість життя, тому що скорочення енерговитрат і опора на власні ресурси у результаті означає збільшення доходів людей і зниження цін і тарифів», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня 2012 року секретар Ради Національної безпеки і оборони Раїса БОГАТИРЬОВА заявила, що газ, який видобуватиметься Україною, використовуватиметься виключно для потреб населення і комунальних підприємств.

"Безумовно, газ, який ми у збільшеній кількості видобуватимемо з власних джерел, буде направлено лише для населення і лише для комунальних підприємств. Це принципово важливо», - сказала вона. Р.БОГАТИРЬОВА відзначила, що саме таким рішенням, такими заходами розв`язуватиметься стратегічне завдання.

Р.БОГАТИРЬОВА висловила переконання, що реалізація завдань, які були поставлені Президентом під час засідання РНБОУ, дасть можливість зменшити тиск Росії на Україну в газовому питанні.

Водночас, за словами секретаря РНБО, у разі нерозв’язання цього завдання, перед Україною може постати загроза рецесії в економіці і збільшення рівня безробіття.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на засіданні РНБО наголосив на персональній відповідальності високопосадовців, зокрема членів Ради національної безпеки та оборони, за ефективну та консолідовану роботу з вирішення газового питання.