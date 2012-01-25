Уряд підготує нацпрограму енергозбереження і енергоефективності

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив уряду підготувати довгострокову національну програму енергозбереження і енергоефективності.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення Мінекономрозвитку і Міненерговугілля, а також іншим міністерствам і відомствам М.АЗАРОВ дав сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Він відзначив, що підготувати таку програму доручив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Роблю акцент на тому, що така стратегічна програма має бути не програмою адміністрування, а, в першу чергу, програмою управління процесами, тобто, заснована на стимулах для енергоефективних технологій і на нормативах, які припинять продовження енергетичного марнотратства», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністр підкреслив, що робота над підготовкою і подальшою реалізацією програми є завданням для кожного члена уряду і голови регіональної адміністрації відповідно до їх компетенції. «Ми маємо пройти цей шлях, і пройти разом з нашими громадянами, з їх підтримкою і розумінням. Це саме той історичний момент, коли суспільство має проявити солідарність і захистити своє право на вищу якість життя, тому що скорочення енерговитрат і опора на власні ресурси у результаті означає збільшення доходів людей і зниження цін і тарифів», - сказав М.АЗАРОВ.

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