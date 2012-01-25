Україна пропонує США розглянути питання співпраці в енергетичній сфері

Україна пропонує в ході четвертого засідання Українсько-американської ради з торгівлі та інвестицій розглянути питання співпраці у сфері дослідження і використання космічного простору у мирних цілях і в енергетичній сфері, зокрема підвищення енергобезпеки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, про це сьогодні повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Володимир БАНДУРОВ під час зустрічі з економічним радником посольства США Шевером ВОЛЬМЕРОМ.

Крім того, за словами В.БАНДУРОВА, Україна пропонує розглянути питання усунення нетарифних бар`єрів у двосторонній торгівлі, зокрема, у частині дії антидемпінгових заходів щодо української продукції.

Також пропонується у розділі «Митна справа» обговорити питання укладання Угоди між урядами двох країн про взаємну адміністративну допомогу у митних справах.

В.БАНДУРОВ відзначив, що українська сторона підтримує ініціативу США щодо проекту Плану спільних дій України і США у митній сфері, направленого на підвищення ефективності української системи митного контролю, і готова розглянути проект відповідного документа.

У свою чергу, у розділі «Авіація» проекту порядку денного американська сторона запропонувала обговорення дій України, спрямованих на забезпечення переведення її з другої до першої категорії безпеки польотів рейтингу Федеральної авіаційної адміністрації США і на приведення нормативно-правової бази у відповідність з прийнятим Повітряним Кодексом України з метою підвищення безпеки польотів.

Як повідомляв УНІАН, головою української частини Українсько-американської ради з торгівлі та інвестицій в серпні 2011 року призначено віце-прем`єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі України Андрія КЛЮЄВА.

Дата проведення четвертого засідання Українсько-американської ради з торгівлі і інвестицій на сьогоднішній день не визначена.

Довідка УНІАН. Угоду про торгову та інвестиційну співпрацю між урядами України і США було підписано 28 березня 2008 року у Вашингтоні і 1 квітня 2008 року – у Києві.

Основною метою укладання угоди є розширення і зміцнення економічних відносин між Україною і США у зв`язку зі вступом України до Світової організації торгівлі.

Угода передбачає створення постійно діючого двостороннього механізму співпраці - Українсько-американської ради з торгівлі та інвестицій. З української сторони раду очолює представник Мінекономіки, з американської - представник Офісу торгового представника.

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