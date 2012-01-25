На обслуговування кредиту столиці для погашення боргу перед «Київенерго» потрібно 514 млн. грн.

На обслуговування кредиту Києва, взятого для погашення заборгованості перед «Київенерго», у цьому році потрібно 514 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО, виступаючи на засіданні Комітету економічних реформ в КМДА.

Він нагадав, що в 2009-2010 році Київ залучив кредитних коштів в сумі 3,2 млрд. грн. для погашення різниці в тарифах на комунальні послуги. «На обслуговування цієї суми в поточному році потрібно 514 млн. грн.», - повідомив Р.КРАМАРЕНКО.

Також він нагадав, що з 2003 року Київ здійснив 5 випусків євробондів на загальну суду 1,15 млрд. дол. На обслуговування цих зовнішніх запозичень в поточному році передбачено 600 млн. грн. в бюджеті міста.

«Крім того, в цьому році потрібно повернути позику в розмірі 250 млн. дол.», - додав Р.КРАМАРЕНКО.

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