Заява голови ФРС підняла ціни на нафту

09:59, 26 січня 2012
Енергетика
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На світових торгах у четвер, 26 січня, ціни на нафту ростуть на тлі обіцянки ФРС США зберігати базову ставку на рекордно низькому рівні до 2014 року.

Так, вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже підвищилася на 0,46 долара, або на 0,46% - до 99,86 долара за барель.

Ціна березневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася на 0,69 долара, або на 0,63%, - до 110,5 долара за барель.

Окрім рішення про збереження низької базової ставки голова ФРС США Бен Бернанке заявив, що регулятор готовий запустити третій раунд кількісного пом`якшення (QE3), спрямований на стимулювання національної економіки, якщо економічні умови погіршаться, передає Bloomberg.

Як зазначають експерти, збереження низької ставки повинно підтримати економіку. Очікується збільшення попиту на нафту.

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