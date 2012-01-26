Білорусь з 1 лютого підвищує на 8,3% тарифи на транспортування нафти

Мінськ. У Білорусі з 1 лютого 2012 року підвищаться тарифи на послуги з транспортування нафти магістральними трубопроводами республіки на 8,3%.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки Білорусі.

«Тарифи на послуги з транспортування нафти магістральними трубопроводами відкритих акціонерних товариств «Гомельтранснафта Дружба» і «Полоцьктранснафта Дружба», розташованими на території Білорусі, з 1 лютого 2012 року збільшено на 8,3% до рівня 2011 року в російських рублях», - сказано в повідомленні прес-служби Мінекономіки Білорусі.

Так, тарифи на послуги з транспортування нафти магістральними трубопроводами відкритих акціонерних товариств «Гомельтранснафта Дружба» і «Полоцьктранснафта Дружба», розташованими на території Білорусі, маршрутними напрямами Унеча (Високе)-Адамова Застава встановлено в розмірі 179,26 російських рублів за тонну, Унеча (Високе)-Броди – 76,99 рублів за тонну, Невель (Великі Луки)-Полоцьк-Високе – 22,33 рублів за тонну (тариф на послуги з прийому і транспортування нафти для подальшого заміщення за напрямами – Німеччина, Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина, Україна).

Відповідні тарифи встановлено постановами Міністерства економіки Білорусі від 17 січня 2012 року №6 «Про тарифи на послуги з транспортування нафти магістральними трубопроводами, розташованими на території Республіки Білорусь» і №7 «Про тарифи на послуги з транспортування нафти системою магістральних трубопроводів відкритих акціонерних товариств «Гомельтранснафта Дружба» і «Полоцьктранснафта Дружба» на території Республіки Білорусь».

Ці постанови ухвалено відповідно до міжурядової угоди Білорусі і Росії про основні принципи та умови відносин у сфері транспортування нафти від 20 липня 1992 року.

Довідка УНІАН. ВАТ «Гомельтранснафта Дружба» є оператором південної вітки магістрального нафтопроводу «Дружба» і здійснює транзит російської і казахстанської нафти через Білорусь до Польщі, Німеччини, України, Угорщини, Словаччини, Чехії, а також поставляє російську і білоруську нафту на ВАТ «Мозирський НПЗ».

ВАТ «Полоцьктранснафта Дружба» - оператор північної вітки магістрального нафтопроводу - транспортує російську нафту із Західно-Сибірського регіону, Татарстану і Поволжя до Білорусі на ВАТ «Нафтан». Крім того, нафтопроводи, експлуатовані організацією, дають змогу здійснювати транзитне транспортування нафти до країн Балтії.

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