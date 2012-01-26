«Нафтогаз» ще не оголошував тендер щодо оцінювача ГТС

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» на доручення Міністерства енергетики і вугільної промисловості завершує підготовчі тендерні процедури з вибору компанії, що здійснить оцінку вартості української газотранспортної системи (ГТС).

Про це УНІАН повідомили в управлінні зі зв`язків із громадськістю НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні зазначається, що відповідно до чинного законодавства компанія найближчим часом опублікує оголошення про закупівлю послуг з оцінки активів української ГТС у "Віснику державних закупівель України".

НАК «Нафтогаз України» чекає відповіді від ряду міжнародних консультантів, до яких компанія звернулася із пропозицією щодо визначення очікуваної вартості послуг компанії-оцінювача, і узгодження низки процедур на законодавчому рівні.

«Всі етапи цієї закупівлі буде проведено публічно і з дотриманням законодавства України. Компанія інформуватиме громадськість і ЗМІ про проведення конкурсу», – говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 20 січня міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО заявив, що Україна оголосила тендер на визначення компанії для оцінки вартості ГТС.

«Вчора оголошено тендер з відбору оцінювача щодо консорціуму, щодо газотранспортної системи, і після завершення оцінки ми готові надати інформацію європейським партнерам», – сказав він.

Нагадаємо, раніше Ю.БОЙКО заявляв, що Україна не має наміру продавати Росії свою ГТС в обмін на зниження ціни на газ, незважаючи на тривалі майже на два роки переговори про нову угоду.

Наприкінці грудня глава «Газпрому» повідомив, що Україна оцінила свою ГТС у 20 мільярдів доларів і запитала знижку на газ в 9 мільярдів доларів щорічно у разі створення газотранспортного консорціуму.

На початку січня ц.р. Верховна Рада України ухвалила рішення відкласти розгляд законопроекту про реформування нафтогазового комплексу, що передбачає передачу газотранспортної системи країни в оренду, до завершення газових переговорів із РФ.