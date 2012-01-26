НКРЕ зберегла «зелені» тарифи на лютий

13:08, 26 січня 2012
Енергетика
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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), зберегла відпускні тарифи на електроенергію, яка виробляється з альтернативних джерел, на лютий на рівні січня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення регулятор прийняв на засіданні у четвер, 26 січня.

Зокрема, тариф на електроенергію, яка виробляється на вітроустановках, збережено на рівні 122,77 коп. за кВт/год, електростанціями на біопаливі – 134,46 коп. за кВт/год., на малих гідроелектростанціях (потужністю до 10 МВт) – 84,18 коп. за кВт/год, на сонячну енергію, яка виробляється установками, розташованими на землі, – 505,09 коп. за кВт/год.

Таким чином «зелені тарифи» вже третій місяць поспіль перебуватимуть на базовому мінімальному рівні, обумовленому законодавчими нормами. Це викликано, насамперед, ослабленням євро до гривні. Нагадаємо, рівень зелених тарифів розраховується виходячи з курсу європейської валюти до гривні.

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Довідка УНІАН. «Зелені» тарифи визначаються за формулою, в якій для кожного суб`єкта визначено коефіцієнт, розміри якого залежать від типу альтернативного джерела електроенергії і характеристик енергогенеруючого устаткування.

Тарифи коригуються комісією залежно від курсу гривні до євро на дату затвердження роздрібних тарифів на електроенергію для енергозабезпечуючих компаній на наступний місяць.

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