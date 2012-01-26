Більше половини районних котелень Житомирщини перейдуть на альтернативне паливо

Керівництво Житомирської області планує до кінця 2012 року перевести на альтернативне паливо більше половини газових котелень у районних центрах і сільській місцевості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у четвер, 26 січня, повідомив голова Житомирської облдержадміністрації Сергій РИЖУК.

За його словами, чимало фермерів готові брати участь у таких проектах, поставляючи сільськогосподарські відходи для виготовлення біологічного палива - паливних гранул (пеллет), тріски. У першу чергу, влада планує перевести на альтернативні види палива заклади соціальної сфери та бюджетні установи.

«Є у нас така можливість - маємо торфозавод, є у нас дуже багато сировини для альтернативних джерел енергії», - сказав С.РИЖУК.

На думку губернатора, в Україні закони про альтернативні джерела енергії поки не діють. Незважаючи на це, у Житомирській області планують будувати підприємства, що випускають нові теплоізоляційні матеріали. «Ми будемо утеплювати будівлі та споруди, підвали будинків, і в цьому напрямку вже багато зроблено. Якщо 5 років тому область споживала електроенергії на 437 млн. грн., а минулого року - вже на 137 млн. грн.», - додав С.РИЖУК.

Губернатор також повідомив про плани подальшого відновлення цього року роботи малих гідроелектростанцій. «У нас їх 50, 10 ми запустили минулого року, 40 - ще маємо», - сказав С.РИЖУК.

Він також підкреслив стратегічну важливість використання покладів торфу і його переробки в Житомирській області.

«Я вважаю, що питання видобутку і переробки торфу треба ставити пріоритетним», - сказав С.РИЖУК.

На думку губернатора, Житомирська область має значні можливості для використання альтернативних джерел енергії.

«Ми Житомирщину будемо поступово переводити на свої власні альтернативні джерела енергії. І від малої гідроелектростанції, від пелет до комбінованих котлів, що ми зараз робимо і в дитячих садочках, і в клубах, економлячи газ», - сказав С.РИЖУК.

Він також зазначив, що керівництво області розраховує на третину знизити споживання газу вже в наступний опалювальний період.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року Житомирська обласна рада затвердила програму модернізації регіональної комунальної теплоенергетики до 2015 року. Програмою передбачалося скорочення споживання природного газу на 10% за рахунок часткового заміщення альтернативним паливом.

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