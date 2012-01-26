Дніпропетровська область спрямує на енергозбереження понад 1 млрд. грн.

Дніпропетровська область у 2012 році спрямує на заходи з енергозбереження понад 1 млрд. грн.

Про це сьогодні, 26 січня, на засіданні колегії Дніпропетровської облдержадміністрації повідомив голова ОДА Олександр ВІЛКУЛ. «У рамках реалізації Програми підвищення енергоефективності і зменшення споживання енергоресурсів у Дніпропетровській області в 2010-2015 рр. в поточному році буде проведено близько 500 заходів на суму більш ніж 1 млрд. грн. Завдяки цьому ми сподіваємося одержувати економію паливно-енергетичних ресурсів понад 1,7 млрд. грн. щороку», - заявив голова ОДА.

За даними облдержадміністрації, кошти на енергоощадні заходи буде спрямовано підприємствами регіону, а також з обласного і місцевих бюджетів.

О.Вілкул відзначив, що з метою скорочення споживання природного газу в 2012 році продовжиться реалізація проектів оптимізації схем теплопостачання міст Павлоград, Вільногорськ, Кривий Ріг і Дніпропетровськ.

Проекти передбачають переведення котельних, які опалюють об`єкти соціальної сфери, на альтернативні види палива.

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