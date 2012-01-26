Янукович: Україна не має наміру ні з ким сваритися в газових питаннях

Давос. Україна не має наміру ні з ким сваритися, як у питаннях диверсифікації джерел постачання енергоресурсів до України, так і у створенні газотранспортного консорціуму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ журналістам в Давосі (Швейцарія).

"Ми не збираємося ні з ким, умовно кажучи, лаятися. Ми хочемо підійти до цього зважено, з розумом, і так, щоб знайти в нашій співпраці, в партнерстві, вигоду для всіх. Якщо йдеться про консорціум, тут ні про яку боротьбу не йдеться", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За словами глави Української держави, йдеться про об`єднання зусиль учасників консорціуму, які б мали можливість забезпечувати стабільне постачання певних обсягів газу до Європи, забезпечувати технічну надійність газотранспортної системи і знаходити ресурси для модернізації ГТС.

"Ми знаємо, що ця ціна буде десь 5-7 млрд. дол.", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

"А оскільки зацікавлені й постачальники газу, і споживачі, ми маємо на увазі й Європу, і Україну, у нас є спільний інтерес, безумовно, ми домовлятимемося на вигідних умовах", - зазначив Президент.

Крім того, він відзначив, що Україна прагнутиме досягнення прозорості експлуатації ГТС, що означає її надійність.

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