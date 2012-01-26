«Газпром» збільшить прокачування газу через Білорусь до ЄС на 13%

ВАТ "Газпром" у 2012 році збільшить обсяг транспортування газу через Білорусь на 4 млрд. куб. м, або 12,7%, порівняно з 2011 роком - до 35,3 млрд. куб. м.

Це витікає з повідомлення російського газового холдингу, передає РІА “Новости”. "У 2012 році "Газпром" збільшить обсяг транспортування російського газу через Білорусь до країн ЄС на 4 мільярди кубометрів", - наводяться у повідомленні слова голови правління ВАТ "Газпром" Олексія МІЛЛЕРА у телефонній розмові з міністром енергетики Білорусі Олександром ОЗЕРЦОМ.

Сторони обговорили питання збільшення обсягів транспортування російського газу через територію республіки до Європи у 2012 році і на середньострокову перспективу.

За попередніми даними, у 2011 році територією Білорусі до Західної Європи було прокачано 31,3 млрд. куб. м російського газу.

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