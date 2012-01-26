Київ і Баку тільки готують документи про співпрацю. Чи буде підписання в Давосі?

Давос. Київ і Баку готують до підписання два документи про співпрацю в енергетичній сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Віктор ЯНУКОВИЧ українським журналістам у Давосі після закінчення зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом АЛІЄВИМ.

"Зараз готуються до підписання два протоколи. Є технічні питання, які треба прорахувати фахівцям. Безумовно, Україна продовжуватиме роботу в питаннях транспортування каспійського газу і як країна-споживач газу, і як країна, яка може брати участь у будівництві газотранспортних систем із залученням усіх ресурсів, які є в країні. Нам це дуже цікаво", - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави зазначив, що з цього питання Україна проводить тристоронні переговори з Туреччиною і Азербайджаном: "Ми бачимо перспективу цю, і сьогодні, практично, з усіх трьох сторін підтверджена зацікавленість у цих проектах".

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України уповноважив міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія БОЙКА підписати угоду з урядом Азербайджану про співпрацю в організації поставок скрапленого природного газу на територію України з Азербайджану.

"Сьогодні уряд схвалив цю угоду, і уповноважив Ю.БОЙКА підписати її. Швидше за все, це відбудеться у Давосі", - сказав журналістам у Києві 18 січня заступник міністра енергетики Володимир МАКУХА.

За його словами, цією угодою визначено механізми подальшої роботи, і зараз достатньо складно говорити про якісь обсяги або терміни.

"Нам потрібно вирішити багато питань. Є певний ресурс газу. Він може бути направлений через Туреччину іншими системними трубопроводами, залежно від обсягів буде збудований додатковий газопровід. Зараз відпрацьовується ТЕО, і говорити про якісь цифри зарано", - пояснив В.МАКУХА.

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