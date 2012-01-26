Кабмін спрямував на реалізацію програми енергоефективності 817 млн. грн.

Кабінет Міністрів України вирішив спрямувати на реалізацію заходів у рамках цільової державної програми енергоефективності на період до 2015 року 817 млн. грн. у 2012 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова Національного агентства з енергоефективності та енергозбереженню Микола ПАШКЕВИЧ із посиланням на відповідні зміни, внесені Кабміном до програми на засіданні в середу.

Він уточнив, що цього року фінансування програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету у розмірі 507 млн. грн., а також за рахунок фінансової допомоги Європейського Союзу у розмірі 310 млн. грн.

Згідно з урядовим рішенням, зокрема, на впровадження енергоефективних заходів у житлово-комунальній сфері (комунальна теплова енергетика) планується спрямувати 432 млн. грн., на будівництво і реконструкцію електричних мереж для приєднання альтернативних об`єктів енергетики – 329 млн. грн. (роботи проводитимуться переважно в АР Крим або Одеській області), на проведення теплової санації об`єктів соціальної сфери – 30 млн. грн., на наукові розробки у сфері енергоефективності та енергозбереження – 22 млн. грн. І ще близько 4 млн. грн. планується витратити на популяризацію і пропаганду впровадження енергозберігаючих технологій.

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