Ціна нафти продовжила зростання

На світових торгах у п`ятницю, 27 січня, ціни на нафту ростуть на тлі оптимізму щодо економіки США.

Так, вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже підвищилася на 0,2 долара, або на 0,2% - до 99,9 долара за барель.

Ціна березневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася на 0,33 долара, або на 0,3%, - до 111,12 долара за барель.

Порадували інвесторів дані про те, що обсяг замовлень на товари тривалого користування в США в грудні 2011 року виріс в порівнянні з листопадом на 3%, або на 6,2 мільярда доларів - до 214,5 мільярда доларів. Грудневі дані виявилися кращими за прогнози експертів, які очікували зростання показника на 2%, передає Bloomberg.