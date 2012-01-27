«Нафтогаз» заявляє про виконання своїх зобов'язань з постачання газу

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» гарантує надійне газозабезпечення всіх споживачів нашої держави за рахунок обсягів природного газу, який видобувається в Україні, імпортується за зовнішньоекономічними контрактами, а також зберігається в підземних сховищах газу (ПСГ).

Про це повідомили УНІАН в управлінні зі зв`язків з громадськістю НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошують, що внутрішній видобуток, надходження імпортованого природного газу та його відбір з ПСГ щоденно забезпечують потреби країни в цьому енергоресурсі в обсягах, необхідних для її нормальної життєдіяльності.

«Нафтогаз Україна» запевняє, що надходження і споживання природного газу в 2012 році збалансовані в повній мірі з урахуванням можливих перепадів температур. Компанія, її дочірні підприємства і підприємства з газифікації та газопостачання вживають усіх заходів для забезпечення безперебійних поставок газу.

Водночас, керівництво компанії було б дуже вдячно всім споживачам природного газу, а в першу чергу керівникам підприємств ТКЕ, за своєчасну оплату за спожитий ресурс, сказано в повідомленні.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

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