Держатомрегулювання узгодило ТЕО будівництва заводу з фабрикації ЯП

Державна інспекція ядерного регулювання України узгодила техніко-економічне обгрунтування будівництва заводу з фабрикації ядерного палива.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам голова відомства Олена МИКОЛАЙЧУК із посиланням на рішення, прийняте колегією Держатомрегулювання у четвер, 26 січня.

За її словами, ТЕО узгоджено з незначними зауваженнями, які будуть враховані в ході його доопрацювання.

Водночас, вона не уточнила початкових параметрів ТЕО, пославшись на те, що в повноваження відомства не входить їх розголошення.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2011 р. Державний концерн «Ядерне паливо» і ВАТ «ТВЕЛ» (Росія) зареєстрували спільне підприємство ЗАТ «Завод із виробництва ядерного палива». Відповідні частки в акціонерному капіталі розподілені таким чином: 50%+1 акція належить ДК «Ядерне паливо», а 50%-1 акція - ВАТ «ТВЕЛ». Таким чином, українській стороні передано 75 001, а російській – 74 999 акцій.

Довідка УНІАН. У вересні 2010 року Кабінет Міністрів України затвердив переможцем конкурсу з вибору технології для будівництва в Україні заводу з виробництва ядерного палива для реакторів АЕС ВВЕР-1000 російську компанію «ТВЕЛ».

У жовтні того ж року «ТВЕЛ» і український державний концерн «Ядерне паливо» підписали угоду про створення на території України спільного підприємства з виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВЕР-1000 із часткою України 50%+1 акція.

В угоді "ТВЕЛ" підтверджував намір передати Україні технології всіх переділів виготовлення ядерного палива не пізніше 2020 року, забезпечувати технологічний супровід діяльності заводу з урахуванням впровадження новітніх технологій, а також навчати персонал і кваліфікувати завод.

Завод планується розмістити на майданчику в смт Смоліне (Кіровоградська область).

Згідно із затвердженою у вересні 2009 року Кабінетом міністрів державною цільовою програмою «Ядерне паливо України», будівництво заводу з виробництва ядерного палива планувалося завершити у 2013 році.

Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд. грн., із яких 1,092 млрд. грн. планується залучити як інвестиції.