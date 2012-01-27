Встановлена потужність ВЕС та СЕС у 2012 році зросте на 600 МВт

Сумарна встановлена потужність українських вітряних (ВЕС) і сонячних (СЕС) електростанцій в 2012 році зросте на 600 МВт за рахунок будівництва нових об`єктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Микола ПАШКЕВИЧ в Києві в четвер на круглому столі, присвяченому обговоренню пропозицій відомства щодо зміни Енергостратегії до 2030 року в частині розвитку відновлюваної енергетики, енергоефективності та енергозбереження.

«В Україні будуть розвиватися найшвидше дві галузі: сонячна та вітряна енергетика. Це відповідає світовим тенденціям. Очікуваний нами приріст потужностей на 2012 рік, те, що заявлено інвесторами, - близько 300 МВт вітрових станцій і приблизно стільки ж сонячних потужностей», - сказав він.

Він зазначив, що за темпами розвитку відновлюваної енергетики сьогодні Україна випереджає всі європейські країни. "Якщо ми збережемо цей темп, то, за оптимістичними оцінками, до 2020 року ми досягнемо сьогоднішніх європейських показників, тобто 12% частки електроенергії з відновлюваних джерел у загальному енергобалансі", - сказав чиновник.

М.ПАШКЕВИЧ також повідомив, що в 2011 році встановлені потужності електростанцій на поновлюваних джерелах за рахунок реалізації великої кількості проектів подвоїлися, а виробництво електроенергії такими об`єктами зросло з 240 млн. кВт/год. у 2010 році до 330 млн. кВт/год. в 2011 р. При цьому цього року вироблення екологічно чистої електроенергії ВЕС, СЕС і малими гідроелектростанціями, за прогнозами агентства, досягне 1 млрд. кВт/год.

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Заступник голови Держенергоефективності Сергій ДУБОВИК під час круглого столу навів дані Національної комісії регулювання енергетики, відповідно до яких у 2010 році встановлена потужність об`єктів енергогенеруючих компаній, що працюють за "зеленим" тарифом, становила 155 МВт, а в 2011 році - вже майже 400 МВт.

Як повідомлялося, компанія Activ Solar минулого року побудувала та ввела в експлуатацію в Криму найбільший у світі за встановленою потужністю сонячний парк «Перово» (100 МВт) і найбільший у Центральній та Східній Європі сонячний парк «Охотникове» (80 МВт). Група компаній Ekotechnik Praha в 2012 році планує запустити 42-мегаватну СЕС в Київській області (будівництво об`єкту розпочалося в 2011 році), а також розпочати будівництво СЕС у Вінницькій області потужністю 54 МВт. Французька Beten International в січні оголосила про намір побудувати в Херсонській області СЕС потужністю 8-12 МВт, оснащену системами стеження за сонцем. Група "Вітряні парки України" минулого року завершила будівництво перших 25-мегаватних черг вітропарків «Новоазовський» (Донецька обл.) і «Очаківський» (Миколаївська обл.), а в лютому планує почати установку вітрогенераторів на ще одному майданчику в Миколаївській області –«Березанському». Корпорація "ДТЕК" планує до кінця 2012 року встановити 30 генераторів на «Ботієвскому» майданчику вітропарку «ДТЕК «Приазовський».

Крім цього, реалізується цілий ряд менш масштабних проектів.