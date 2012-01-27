Україна збільшила добове споживання газу

Україна збільшила середньодобове споживання імпортного природного газу до 115-120 млн. кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр Андрій КЛЮЄВ у ході селекторної наради, присвяченої питанням готовності регіонів до аномальних холодів.

За його словами, середньодобовий відбір газу із підземних сховищ зріс до 90-100 млн. кубічних метрів.

Як повідомляв УНІАН, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» заявила, що гарантує надійне газозабезпечення всіх споживачів України за рахунок обсягів природного газу, який видобувається в Україні, імпортується за зовнішньоекономічними контрактами, а також зберігається в підземних сховищах газу (ПСГ).

«Нафтогаз України» запевнив, що надходження й споживання природного газу в 2012 році збалансовані в повній мірі з урахуванням можливих перепадів температур.

За оперативними даними Об`єднаного диспетчерського управління ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», обсяг активного газу в підземних сховищах газу (ПСГ) становить 14,8 млрд. куб. м, що дозволяє в повному обсязі виконувати заявки українських споживачів.

Нагадаємо, прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ на засіданні Кабінету міністрів 25 січня заявив, що «Україна реально переходить до політики енергетичної незалежності і енергетичної ефективності. Переговори з російськими партнерами зі скасування кабальної угоди несправедливої ціни, ми, звичайно, продовжуємо, однак акцент відтепер зроблено на власні сили, на вітчизняні ресурси, на новітні технології».

Він підкреслив, що політика України у газовій сфері полягає у скороченні споживання дорогого російського газу. «Україна буде все менше споживати дорогого імпортного газу і має більше видобувати власного, збільшити частку власного вугілля в енергетичному балансі, понизити енергоємність у виробництві і ЖКГ до європейського рівня. Це завдання не на один рік. Воно вимагає величезних ресурсів і складних і зважених управлінських рішень, однак це безальтернативна реальність», - сказав М.АЗАРОВ.

Найближчим часом синоптики прогнозують різке зниження температури в Україні, в деяких районах – до 30-32 градусів морозу.

Через очікувані морози Міністерство освіти та науки України видало наказ про введення з понеділка, 30 січня, канікул для середніх навчальних закладів. По всій країні відкриваються пункти обігріву для бездомних і незаможних громадян.