В Одесі відбудеться конференція «Сонячна енергетика у Східній Європі і СНД»

5-6 квітня 2012 року в Одесі, на конференції «Сонячна енергетика у Східній Європі і СНД» (CISOLAR-2012), зберуться провідні експерти СНД у галузі сонячної енергетики. Мета заходу - об’єднати зусилля, спрямовані на розвиток галузі.

Партнерами події, виступили ряд національних галузевих асоціацій, зокрема:

- Асоціація учасників ринку альтернативних видів палива і енергії (АПЕУ)

- Болгарська асоціація сонячної енергетики

- Казахстанська електроенергетична асоціація

- Російська асоціація сонячної енергетики

- Асоціація альтернативної енергетики Республіки Білорусь

- Американська Торгова палата в Україні.

Понад 150 представників компаній-гравців ринку фотовольтаїки з двох десятків країн зберуться на відкритому обговоренні перспектив сонячної енергетики на території пострадянського простору.

Довідка. CISOLAR-2012– це незалежна авторитетна ділова платформа, яка впродовж двох днів дає повну картину роботи в сегменті сонячної енергетики на ринках Східної Європи і СНД. Як практичне керівництво до розвитку проектів, програма заходу також передбачає екскурсію на об`єкти сонячної енергетики і енергетичної інфраструктури. «Гігаватний партнер» конференції - ActivSolar. Центр відновлюваної енергетики (RenewableEnergyCentre) є галузевим інформаційно-технологічним ядром, діяльність якого спрямована на створення ефективної ділової платформи розвитку проектів альтернативної енергетики, а також впровадження принципово нових рішень в енергетичній сфері. Віддзеркаленням успішної стратегії компаній є зростання їх економічних показників. Завдання Центру – максимально прискорити досягнення цього результату для компаній відновлюваної енергетики. Разом з консалтинговими і інформаційними проектами, видавничою діяльністю, Центр є провідним організатором бізнес-заходів у сфері чистих технологій на території СНД, а також займається девелопментом проектів у сфері відновлюваної енергетики.

Асоціація учасників ринку альтернативних видів палива і енергії України (АПЕУ) створена восени 2009 року. Асоціація ставить перед собою мету консолідації учасників ринку відновлюваної енергетики для прискорення формування і розвитку галузі альтернативної енергетики і чистих технологій в Україні, розвитку ефективної і прогресивної законодавчої основи галузі, сприяння просуванню української продукції на зовнішніх ринках, захисту інтересів своїх членів. Важливим напрямом діяльності АПЕУ є робота в сегменті сонячної енергетики. Комітет із сонячної енергетики АПЕУ сьогодні об`єднує ряд основних гравців ринку України, серед яких SunElektra, 3WPower, Unisolar, SMA.