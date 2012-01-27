Україна збільшила добове споживання імпортного газу до 115-120 млн. кубометрів

Україна збільшила середньодобове споживання імпортного природного газу до 115-120 млн. кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр Андрій КЛЮЄВ у ході селекторної наради, присвяченої питанням готовності регіонів до аномальних холодів.

За його словами, середньодобовий відбір газу із підземних сховищ газу зріс до 90-100 млн. кубічних метрів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» заявила, що гарантує надійне газозабезпечення всіх споживачів України за рахунок обсягів природного газу, який видобувається в Україні, імпортується за зовнішньоекономічними контрактами, а також зберігається в підземних сховищах газу (ПСГ).

«Нафтогаз України» запевнив, що надходження й споживання природного газу в 2012 році збалансовані в повній мірі з урахуванням можливих перепадів температур.

За оперативними даними Об`єднаного диспетчерського управління ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України», обсяг активного газу в підземних сховищах газу (ПСГ) становить 14,8 млрд. куб. м, що дозволяє в повному обсязі виконувати заявки українських споживачів.

Нагадаємо, найближчим часом синоптики прогнозують різке зниження температури в Україні, в деяких районах – до 30-32 градусів морозу.

Через очікувані морози Міністерство освіти та науки України видало наказ про введення з понеділка, 30 січня, канікул для середніх навчальних закладів. По всій країні відкриваються пункти обігріву для бездомних і незаможних громадян.