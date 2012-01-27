Азаров: Україна може сама модернізувати ГТС, але краще - міжнародний консорціум

Україна може власними силами модернізувати газотранспортну систему, але краще, щоб цим займався міжнародний консорціум.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ повідомив у ході спілкування з користувачами мережі Facebook.

"Звичайно, Україна може своїми силами модернізувати нашу ГТС. Але це означає, що ми відволікатимемо від інших завдань великі гроші, приміром, зніматимемо необхідні кошти з охорони здоров`я, освіти. Погодьтеся, що це не краще рішення. Тому наша пропозиція - створити міжнародний консорціум, який займатиметься модернізацією нашої системи", - вважає М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Україна в переговорах із Росією наполягає на створенні тристороннього (Україна, Росія, ЄС) консорціуму з модернізації й управління ГТС. Росія поки не підтримує такий варіант, наполягаючи на двосторонньому (Україна, РФ).

У свою чергу, США виступають за створення тристороннього консорціуму з управління ГТС за участю України, Росії та Європи, оскільки така структура дозволить забезпечити надійну, ефективну й прозору роботу ГТС.

В ЄС також підтримують ідею тристороннього консорціуму й очікують згоди на це зі сторони Росії.

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