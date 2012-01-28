Тігіпко вважає програму співпраці з МВФ не зовсім коректною стосовно тарифів на газ

Віце-прем'єр-міністр України Сергій ТІГІПКО вважає діючу програму співпраці з Міжнародним валютним фондом не зовсім коректною в частині питання зміни тарифів на газ для населення і підприємств теплокомуненерго.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у ефірі телеканалу «Інтер» у п'ятницю ввечері.

«У нас відбувається вже достатньо довго з МВФ певна дискусія, як правильно проводити реформи в галузі комунальної сфери. І тут я сам особисто пробував розібратися за останній час. Мені здається, те, що ми свого часу підписали з МВФ, не зовсім коректно», - заявив С.ТІГІПКО.

За словами віце-прем'єра, питання підвищення тарифів має порушуватися лише після реалізації програми енергозбереження в комунальній сфері.

«По-перше, не МВФ у таких речах головний фахівець. Це перш за все треба працювати з фахівцями Світового банку. Світовий банк тільки дав звіт у жовтні, який я теж добре вивчив перед поїздкою (до штаб-квартири МВФ - УНІАН). І там йдеться: в першу чергу – енергозбереження, якщо ми хочемо добитися результату комлексно», - заявив С.ТІГІПКО.

Він відзначив, що питання першочерговості реформ з енергозбереження Україна виставляє як аргумент для зняття питання про необхідність отримання чергового траншу кредиту на переговорах із МВФ.

Також, повідомив С.ТІГІПКО, українська сторона знайшла варіант, яким чином компенсувати суму в 15 млрд. грн., яку бюджет може одержати від запропонованого МВФ варіанту підвищення тарифів.

«Якщо буде підвищено тарифи на газ для населення, це близько 4 млрд. грн. (поповнення бюджету – УНІАН), якщо буде підвищено тарифи на ТКЕ в тих обсягах, про які йдеться, це ще близько 11 млрд. грн. Тобто, в сумі 15 млрд. Ми приїхали і говорили, що маємо компенсатори. Щодо енергозбереження ми можемо одержати близько 2 млрд. грн., за деякими позиціями зі збільшення дохідної частини бюджету ми можемо одержати мінімум 10 млрд. Ми знайшли варіанти, як заощадити бюджет «Нафтогазу» близько 8 млрд. грн. і деякі структурні реформи провести, які ми можемо додатково до нашої програми з МВФ, які теж дадуть ефект», - заявив С.ТІГІПКО.

Як сказав віце-прем'єр, згадані 10 млрд. грн. до бюджету можна одержати за рахунок «податку на багатство» і нормалізації роботи з офшорними зонами.

Бюджет НАК «Нафтогаз України», за словами С.ТІГІПКА, можна заощадити за рахунок скорочення закупівлі газу в Росії.

При цьому С.ТІГІПКО заявив, що у разі зниження ціни на російський газ умови програми співпраці з МВФ необхідно буде змінювати в частині, що стосується тарифів.

Він зазначив, що в переговорах із МВФ Україна займає активну позицію. «У нас йде відкрита дискусія. Ми не приїжджаємо туди, як такі зайчики, які перелякано дивляться і мовчать, й лише сприймають», - сказав С.ТІГІПКО.