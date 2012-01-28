Пошкодження опори ЛЕП спровокувало зниження потужності Запорізької АЕС

Слідче управління ГУ МВС України у Запорізькій області порушило кримінальну справу за фактом пошкодження опори магістральної лінії електропередач ЗАЕС–підстанція, яке спровокувало її падіння, що призвело, у свою чергу, до зниження потужності Запорізької атомної електростанції на 40 Мвт.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС у Запорізькій області, інформація про те, що в районі с. Качкарівка Великобілозірського району виявлено «пошкодження електроопори шляхом часткового розбирання її металевої конструкції», надійшла до райвідділу міліції 27 січня.

«Виїхавши на місце події, співробітники міліції встановили, що на опорі № 77, а також на двох сусідніх опорах частково відсутні металеві кути і степ-болти, внаслідок чого одна з опор впала на землю, спровокувавши коротке замикання», - зазначається у повідомленні.

Дії невідомих, які пошкодили опори, кваліфіковані як скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Ведеться розшук зловмисників.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня о 18.28 у Великобілозірському районі Запорізької області, за 28 кілометрів від Енергодара, де розташована ЗАЕС, впала опора магістральної лінії 750 кВ, внаслідок чого, за даними облдержадміністрації, станція вимушена понизити потужність на 40 Мвт (з 5040 до 5000 Мвт.)

У зв`язку з подією перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ під час селекторної наради 27 січня дав доручення органам місцевої влади і МВС узяти під контроль стан опор електропередач, а Генеральній прокуратурі і силовим відомствам - з`ясувати причини падіння опори.