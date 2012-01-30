Ембарго ЄС щодо Ірану призведе до стрибка цін на нафту до 150 дол./бар. - NIOC

Ембарго Євросоюзу на постачання іранської нафти до Європи приведе до зростання цін на неї до 150 дол. за барель.

Про це заявив глава Національної іранської нафтової компанії (NIOC) Ахмад КАЛЕХБАНІ, передає РІА «Новости».

"Очевидно, в майбутньому ми будемо свідками зростання цін від 120 до 150 дол.",- сказав А.КАЛЕБАНІ, коментуючи рішення Євросоюзу щодо іранської нафти.

За словами керівника NIOC, ембарго буде збитковим для країн Євросоюзу. Він також зазначив, що Іран має намір розширювати внутрішній ринок споживання нафти замість продажів на міжнародному ринку.

Як повідомлялося, глави МЗС 27 країн Євросоюзу 23 січня схвалили введення ембарго на постачання нафти з Ірану, звинувачуючи Тегеран у небажанні виконувати міжнародні вимоги і прояснити ряд питань за національною ядерною програмою, зокрема щодо її передбачуваної військової складової. В рамках нового пакета санкцій передбачається, що до 1 липня всі члени Євросоюзу, які о купують нафту в Тегерана, мають повністю згорнути імпорт з цієї країни.

Минулого тижня представник комітету з енергетики іранського парламенту (меджлісу) Імад ХУСЕЙНІ заявив, що іранські парламентарії можуть схвалити законопроект про повне припинення постачань нафти з Ірану в країни Європи, перш ніж ембарго на постачання іранської нафти в Євросоюз повністю набуде чинності.

США і ряд інших країн Заходу звинувачують Іран у розробці ядерної зброї під прикриттям програми мирного атома. Тегеран усі звинувачення відкидає, заявляючи, що його ядерна програма спрямована виключно на задоволення потреб країни в електроенергії.