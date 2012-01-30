Ціну нафти обвалила ситуація в Європі

На світових торгах у понеділок, 30 січня, ціни на нафту знижуються напередодні неформального саміту глав країн ЄС, на якому обговорюватимуться боргові проблеми Європи.

Так, вартість лютневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже знизилася на 0,43 долара, або на 0,43% - до 99,13 долара за барель.

Ціна березневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опустилася на 0,4 долара, або на 0,36%, - до 111,06 долара за барель.

Лідери країн ЄС у понеділок у другій половині дня зберуться в Брюсселі для обговорення розмірів стабфонду та договору про бюджетну стабільність в ЄС, передає Bloomberg.

У п`ятницю з`явилися повідомлення про те, що приватні кредитори розраховують домовитися з Грецією про реструктуризацію боргу на наступному тижні.