Міненерговугілля визначить біржі для продажу нафти, газового конденсату і скрапленого газу

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України оголосило конкурс щодо визначення бірж для організації і проведення аукціонів з продажу сирої нафти, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу.

Про це сказано в повідомленні міністерства, оприлюдненому у суботу, 28 січня, в газеті «Урядовий кур`єр».

У повідомленні наголошується, що даний конкурс Міненерговугілля організує відповідно до постанови Кабінету міністрів «Деякі питання організації і проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу» (№ 1064 від 3 жовтня 2011 року).

Повідомляється також, що інформацію щодо порядку і умов проведення конкурсу буде розміщено на офіційному сайті Міненерговугілля.

Нагадаємо, відповідно до Закону України «Про нафту і газ», підприємства, частка держави в статутному капіталі яких 50% і більше, господарські товариства, 50% і більше акцій (часток, паїв) яких перебуває у статутних капіталах інших господарських товариств, акціонером яких є держава і володіє в них контрольним пакетом акцій, а також дочірні підприємства, представництва і філіали таких підприємств і товариств, учасники договорів про спільну діяльність, та/або особи, уповноважені договорами про спільну діяльність, укладеними за участю названих підприємств, щомісячно здійснюють продаж нафти сирої і газового конденсату власного видобутку, а також скрапленого газу - винятково на біржових аукціонах.

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