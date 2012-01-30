«Укренерго» в 2011 році збільшило дохід на 10,7% - до 2,6 млрд. грн.

Оплата послуг з передачі електроенергії Національної енергетичної компанії «Укренерго» в 2011 році збільшилася на 10,7%, або на 259,75 млн. грн., порівняно з 2010 роком, - до 2 млрд. 690,527 млн. грн. (без ПДВ).

Про це УНІАН повідомили в компанії.

Згідно з повідомленням, фактичні обсяги передачі електроенергії магістральними мережами за вказаний період зросли на 2,7%, або на 3,495 млрд. кВт/год., - до 131,762 млрд. кВт/год.

Відсоток оплати послуг оператора в звітний період знизився на 0,74% процентного пункту - до 94,74% проти 95,48% в 2010 році.

За інформацією «Укренерго», минулого року обсяг недофінансованої товарної продукції склав 149,39 млн. грн. (без урахування ПДВ), в порівнянні з 115,043 млн. грн. за 2010 рік.

За звітний період компанія збільшила обсяг капітальних інвестицій на 66,6%, або 663,935 млн. грн., - до 1 млрд. 660,382 млн. грн.

Довідка УНІАН. НЕК "Укренерго" займається диспетчерським управлінням Об`єднаної енергосистеми України та експлуатацією магістральних ліній електропередач України.

У 2010 році «Укренерго» збільшило дохід від надання послуг з передачі електроенергії на 13,5%, або на 288,964 млн. грн., порівняно з 2009 роком, - до 2 млрд. 431,517 млн. грн. (без ПДВ).