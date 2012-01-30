У Міненерговугілля і на підприємствах ТЕК введено цілодобове чергування

У Міністерстві енергетики і вугільної промисловості України і на підприємствах паливно-енергетичного комплексу введено цілодобове чергування керівного складу у зв`язку з погіршенням погодних умов.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міненерговугілля.

У повідомленні наголошується, що чергування введено на виконання доручення прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА у зв`язку зі значним зниженням температури повітря і погіршенням погодних умов на території України, з метою забезпечення постійного і надійного функціонування об`єктів паливно-енергетичного комплексу, безперебійного електро- і теплопостачання споживачів, оперативного реагування на можливі аварії та інші надзвичайні ситуації на підприємствах ТЕК.

Відповідно до доручення прем`єр-міністра, у Міненерговугілля затверджено графік цілодобового чергування керівного складу, а також розіслано доручення керівникам усіх державних компаній і підприємств енергетики затвердити відповідні графіки чергування на період з 27 січня по 12 лютого 2012 року.

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У Міністерстві оборони створено оперативний штаб з реагування на нештатні ситуації під час холодів.

Про це УНАН повідомили у прес-службі відомства.

Як зазначається у повідомленні, оперативний штаб створено з метою своєчасного та адекватного реагування на ситуацію, пов’язану зі пониженням температури повітря, та недопущення наслідків, які можуть привести до загибелі, каліцтва людей, аварій інфраструктур військових містечок, підприємств, організацій і установ Міністерства оборони України та Збройних сил України.

Начальником оперативного штабу призначено першого заступника міністра оборони України Володимира МОЖАРОВСЬКОГО. До складу оперативного штабу включено заступників міністра оборони України, керівників низки структурних підрозділів Міноборони та Генерального штабу ЗСУ.

Черговими змінами оперативно-чергової, чергової служб здійснюватиметься цілодобове чергування у штатному режимі. Також у Міноборони та Генеральному штабі ЗСУ створені робочі групи, які здійснюватимуть керівництво у разі виникнення надзвичайної ситуації. У видах Збройних сил України, оперативних командуваннях, територіальному управлінні “Північ” у разі виникнення надзвичайної ситуації чергування здійснюватиметься робочою групою за рішеннями відповідних командувачів і командирів.

Командирам військових частин, які володіють матеріальним ресурсом щодо забезпечення ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ наказав бути в готовності до виділення сил і засобів, необхідних для ліквідації можливих негативних наслідків в умовах екстремально низьких температур, спрямувати роботу на недопущення аварій у підпорядкованих військових частинах, організувати взаємодію та у разі необхідності надати допомогу центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам виконавчої влади АР Крим, місцевого самоврядування під час ліквідації надзвичайних ситуацій природного характеру на території України, а також своєчасно реагувати та забезпечити своєчасне відновлення і функціонування об’єктів життєзабезпечення військових частин та підрозділів.

У разі необхідності командири військових частин також повинні організувати розгортання пунктів обігріву та харчування особового складу та потерпілого населення, а також надання медичної допомоги потерпілим.

У прес-службі відомства наголосили, що силами військово-медичного департаменту Міноборони здійснюється постійний моніторинг захворюваності серед особового складу ЗС України, забезпечено підготовку сил і засобів для надання необхідної медичної допомоги потерпілим у стаціонарних медичних закладах та з використанням мобільних засобів.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив створити при Кабінеті міністрів оперативну групу для запобігання наслідків очікуваного сильного похолодання.

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31 січня в Україні збережеться холодна погода з температурою вночі 19-24°, на Прикарпатті до 28° морозу, вдень 12-17° морозу.

На Закарпатті вночі 13-18°, вдень 4-9° морозу, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У південних областях очікується невеликий сніг, температура протягом доби 12-17° морозу; у Криму сніг, місцями сильний, температура вночі 8-13°, вдень 5-10°, на Південному узбережжі протягом доби 3-8° морозу.

На дорогах України ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у південній частині, східних та Дніпропетровській областях пориви 17-22 м/с; у Криму та Приазов`ї місцями 25 м/с, сильні хуртовини, снігові замети.

У Київській області у вівторок очікується вночі 19-24°, вдень 12-17° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. У Києві температура вночі близько 20°, вдень 13-15° морозу.