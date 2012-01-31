Статдані з Японії підняли ціну нафти

На світових торгах у вівторок, 31 січня, ціни на нафту підвищуються на тлі даних щодо промислового виробництва третього за розміром у світі споживача сировини - Японії, які перевищили прогнози аналітиків.

Так, вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже підвищилася на 0,59 долара, або на 0,6% - до 99,37 долара за барель.

Ціна березневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася на 0,67 долара, або на 0,6%, - до 111,42 долара за барель.

У вівторок стало відомо, що обсяг промислового виробництва в Японії в грудні виріс на 4% в місячному численні замість очікуваного спаду на 2,7%.

Як вважають експерти, дані з промвиробництва Японії перевершили прогнози, і це вивело ринок на позитивну територію, передає Bloomberg.