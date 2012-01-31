«Укренерго» до 13 лютого планує відновити роботу лінії «ЗАЕС – Південнодонбаська»

НЕК «Укренерго» планує відновити роботу повітряної лінії «Запорізька АЕС – Південнодонбаська», яка була пошкоджена у результаті крадіжки металоконструкцій, до 13 лютого.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Нагадаємо, аварійне відключення лінії сталося 26 січня у зв`язку падінням проміжної металевої опори № 77 біля с. Качкарівка (Запорізька обл.), яка була пошкоджена зловмисниками з метою заволодіння металом для подальшої здачі його в металобрухт. У результаті падіння опори і аварійного виключення повітряної лінії потужність Запорізької АЕС була обмежена на 50 МВт. Повітряна лінія, яку пошкодили зловмисники, забезпечує видачу потужності ЗАЕС і електропостачання південної частини промислового Донбаського регіону.

За попередньою оцінкою, вартість аварійно-відновних робіт становить близько 1 млн. грн. Роботи проводяться фахівцями «Укренерго», підрядних організацій і працівниками Запорізьких магістральних електромереж.

Зловмисників затримано. За фактом здійснення злочину порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.