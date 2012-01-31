Загальний баланс світлих нафтопродуктів в Україні в 2011 р. становив 9,6 млн. тонн

Загальний баланс світлих нафтопродуктів в Україні (сукупність виробництва, імпорту і експорту) в 2011 році склав 9,56 млн. тонн, що на 1% менше порівнянні з 2010 роком.

Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі «А-95» (м. Київ). У повідомленні наголошується, що зокрема, баланс бензинів у 2011 р. знизився на 10,3% – до 4,13 млн. тонн, у той же час баланс дизпального зріс на 8% – до 5,43 млн. тонн.

За даними аналітиків, виробництво світлих нафтопродуктів в Україні в 2011 р. скоротилося на 14,2% порівняно з попереднім роком, і склало 5,47 млн. тонн. При цьому, виробництво бензинів у 2011 р. вітчизняними НПЗ скоротилося на 7% – до 2,86 млн. тонн, тоді як виробництво дизельного пального підприємствами вітчизняної нафтопереробки в 2011 р. знизилося на 20,7% – до 2,64 млн. тонн.

Імпорт світлих нафтопродуктів у 2011 р. зріс на 30,7% порівняно з 2010 р. – до 5,77 млн. тонн. Зокрема, імпорт дизпального збільшився на 49,6% – до 3,56 млн. тонн, бензинів збільшився на 8,6% – до 2,21 млн. тонн.

Також експерти зазначають, що в 2011 р. експорт нафтопродуктів збільшився на 44%. Експорт бензинів зріс на 84,6% – до 944,9 тис. тонн, дизпального на 13% – до 756,6 тис. тонн.

Таке значне збільшення експорту в 2011 р., експерти, насамперед, пов`язують з тим, що в травні 2011 р. компанія ТНК-ВР практично повністю перевела переробку на Лисичанському НПЗ в режим толлінгу, відправляючи до Росії близько 80% виробленого пального.

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створена в травні 2008 р. Компанія спеціалізується на професійному вивченні ринку нафтопродуктів, видає журнал для автомобілістів «А-95».

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