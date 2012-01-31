Hydrogen Power Ноlding буде виготовляти моторне пальне з бурого вугілля

Швейцарська компанія Hydrogen Power Ноlding займатиметься в Харківській області виробництвом моторного пального з бурого вугілля.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістів заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій САПРОНОВ, коментуючи проект розробки Новодмитрієвського родовища бурого вугілля у Барвенківськомц районі Харківської області.

За його словами, між Харківською облдержадміністрацією, проектним інститутом «Гіпрококс», Академією наук України і швейцарським інвестором Hydrogen Power Ноlding було підписано Меморандум, згідно з яким компанія зобов`язалася в грудні 2011 року зареєструвати підприємство у Барвенківському районі, і воно зареєстроване під назвою «Барвінок 3+», зі 100% іноземною інвестицією.

«Особисто я вірю в цей проект, тому що сьогодні на енергетичному ринку ціна нафти і газу достатньо висока», - сказав Ю.Сапронов. При цьому він розповів про досвід Німеччини, яка в часи ІІ Світової війни значну частину моторного пального для танків і літаків одержувала з бурого вугілля Рурського розрізу.

«Тобто технологія відома давно, сьогодні вона вдосконалена, інноваційна, і собівартість пального набагато нижча за ціну нафти і газу», - відзначив Ю.Сапронов.

Нагадаємо, 15 грудня 2011 року було підписано Меморандум щодо розробки Новодмитрієвського родовища бурого вугілля між Харківською обласною адміністрацією, Національною академією наук України і німецькою компанією Schmid, яка у своєму гарантійному листі повідомила, що готова фінансувати цей проект.

За словами начальника управління паливно-енергетичного комплексу ОДА Василя БЕЗ`ЯЗИЧНОГО, німецька компанія готова інвестувати в проект 245 млн. євро.