У Запорізькій області виявлено 15 фактів пошкодження високовольтних опор

У Запорізькій області в 2011 році виявлено 15 фактів пошкодження високовольтних опор металобрухтниками.

Як повідомив УНІАН директор фінансово-економічної безпеки ВАТ «Запоріжжяобленерго» Юрій ШАРАЄВСЬКИЙ, «впродовж 2011 року на території Запорізької області було виявлено 15 фактів розкрадання металевих кутів високовольтних опор, що належать енергокомпанії. При цьому майже половина таких фактів розкрадань – пошкодження опор безпосередньо на території Запоріжжя».

Факти розбирання конструкцій опор високовольтних ЛЕП, за його словами, так само мали місце у Вольнянському, Бердянському, Гуляйпільському, Мелітопольському, Куйбишевському, Кам’янко-Дніпровському, Розовському і Михайлівському районах.

Ю.Шараєвський відзначив, що у зв`язку з цим ВАТ «Запоріжжяобленерго» відкрило «гарячу лінію», на яку в цілодобовому режимі приймаються повідомлення про факти розкрадання елементів опор, кабелів і проводів ЛЕП.

Так само, за даними Ю.Шараєвського, на «гарячу лінію» приймається інформація про пункти прийому металобрухту, які приймають елементи електроустаткування.

«У 99% електроустаткування викрадається саме для подальшої здачі на нелегальні пункти прийому металобрухту», - пояснив Ю. ШАРАЄВСЬКИЙ.

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Нагадаємо, 26 січня в 18.28 у Великобілозерському районі Запорізької області за 28 км від м. Енергодар, де розташована Запорізька атомна станція, відбулося падіння опори магістральної лінії 750 кВ, внаслідок чого, за даними Запорізької облдержадміністрації, ЗАЕС вимушена була понизити потужність на 40 Мвт (з 5040 до 5000 Мвт.) Зараз представниками Дніпровських енергетичних систем ведуться аварійно-відновлювальні роботи.

У зв`язку з подією віце-прем`єр України Андрій КЛЮЄВ в ході селекторної наради 27 січня дав доручення органам місцевої влади і МВС узяти під контроль стан опор електропередач: забезпечити патрулювання високовольтних ліній електропередач, а також доручив Генеральній прокуратурі і силовим відомствам з`ясувати причини падіння опори магістральної лінії електропередач Запорізької АЕС. 30 січня ГУ МВС України в Запорізькій області повідомило про затримання трьох зловмисники, які пошкодили цю опору.