Близько 20% українських АЗС продають паливо сумнівної якості - експерт

Нафтопродукти сумнівної якості реалізуються на 20% автозаправних станцій (АЗС) в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник директора НТЦ «Психея» (Київ) Геннадій РЯБЦЕВ сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Близько двох тисяч АЗС продають бензин на кордоні рентабельності, або «нуль», або взагалі «в мінус». Це означає, що або не платяться податки, або застосовуються сірі схеми, або реалізується неякісне паливо. Це непрямий метод аналізу, але він дозволяє говорити, що близько 20% АЗС не повністю відповідають вимогам з якості реалізованого бензину», - сказав він.

У свою чергу, як відзначив президент Асоціації «Об`єднання операторів ринку нафтопродуктів України» Леонід КОСЯНЧУК, основною причиною ситуації, що склалася на ринку є відсутність контролю якості палива з боку держави.

«На всю країну 10 лабораторій здатні проводити повну перевірку всіх видів нафтопродуктів, це включаючи заводські. Тобто, грубо кажучи, по одній лабораторії на тисячу АЗС. І ще питання, перевіряють вони? » - зазначив Л.КОСЯНЧУК.

На думку експертів, також не менш серйозною причиною погіршення ситуації є продовження до липня 2012 р. дії застарілих стандартів якості нафтопродуктів ДСТУ 4063-2001 «Бензини автомобільні» і ДСТУ 3868-99 «Паливо дизельне».