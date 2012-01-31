«Грін Енерго» має намір побудувати ТЕЦ на біомасі в Київській області

Державне підприємство «Грін Енерго» має намір побудувати ТЕЦ на твердій біомасі, встановленою електричною потужністю 2 МВт у Київській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам керівник біоенергетичного напряму національного проекту «Енергія природи» Ростислав МАРАЙКІН. За його словами, в даний час держпідприємство вже оголосило торги з відбору розробника ТЕО проекту. Розробка проекту буде виконуватися за бюджетні кошти. Будівництво станції планують здійснити за півтора року, обсяг інвестицій оцінюється в 7 млн. євро з терміном окупності до 5 років. Теплова потужність об`єкта прогнозується на рівні 10 МВт. В даний час ще не визначено майданчик, на якому буде споруджена енергоустановка, проте проект планують реалізувати в комунальній сфері на базі однієї з муніципальних котельних.

Р.МАРАЙКІН зазначив, що проект планують реалізовувати за рахунок залучення інвесторів.