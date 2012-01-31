Частина Сум через аварійне відключення залишилася без електропостачання

У Сумах через аварійне відключення без електрики залишилася частина центру міста, а також район вул. Кірова та Тимирязівка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сайт сумського тижневика "Данкор".

Як повідомили виданню на гарячій лінії «Сумиобленерго», ремонтні бригади вже працюють, але сказати, коли буде відновлено електропостачання, в компанії поки не можуть.