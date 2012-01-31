Для Польщі нова АЕС важливіша, ніж розвідка сланцевого газу - польський експерт

Для енергобалансу і енергетичної незалежності Польщі будівництво нової АЕС – більш важливий проект, ніж розвідка родовищ сланцевого газу.

Таку думку висловив сьогодні перший секретар економічного відділу Посольства Республіки Польща в Україні Аркадьюш САРНА в ході круглого столу на тему «Газпром» монополізує європейський газовий ринок?», організованого Інститутом Горшеніна.

Коментуючи перспективи видобування сланцевого газу як альтернативи природному газу традиційного видобування, А.САРНА зазначив, що Польща лише за 2 роки сподівається одержати точні дані щодо обсягів родовищ сланцевого газу на своїй території. «Ми приділяємо дуже серйозну увагу цьому джерелу, але сланцевий газ не є критичним енергоносієм для забезпечення енергетичної безпеки Польщі. Для енергетичного балансу Польщі природний газ у принципі не має такого значення, як для України, оскільки ми споживаємо лише 14 млрд. куб. м газу на рік. Для нас важливим енергоносієм залишається вугілля. Крім того, Польща не думає про закриття атомних електростанцій, як Німеччина. Навпаки, ми розвиваємо ядерну програму і плануємо будівництво нової АЕС, яка стане більш конкретним додатковим джерелом енергії в енергобалансі країни, ніж сланцевий газ», - пояснив А.САРНА.

При цьому він підкреслив, що розробка родовищ сланцевого газу потребує ще дуже значних зусиль і часу. «Сланцевий газ сьогодні є лише одним із нових перспективних варіантів розвитку польської енергетики. Тільки майбутнє покаже, наскільки сланцевий газ стане важливим джерелом енергії в енергобалансі країни», - сказав експерт.

Що стосується ситуації в українській енергетиці, то, на думку А.САРНИ, загострення проблем у зв`язку з високою ціною на російський газ може зіграти позитивну роль, прискоривши реформування енергоринку України. «Мені здається, що висока ціна на газ не залишає для України варіантів, окрім продовження реформ в енергетиці і проведення політики енергозбереження», - підсумував експерт.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2011 року Кабінет Міністрів України своїми постановами затвердив умови конкурсів на укладення угод про розділ продукції (УРП) по Юзівській (Донецька і Харківська області) і Олеській (Львівська область) вуглеводневими площами із запасами сланцевого газу.

Згідно з документами, Кабмін доручив Міжвідомчій комісії з організації укладення і виконання УРП розробити і затвердити упродовж двох місяців конкурсну документацію і офіційно оголосити про проведення конкурсів.

Після підписання і державної реєстрації угод інвестору (переможцю конкурсу) надається спеціальний дозвіл на користування надрами з метою геологічного вивчення, зокрема дослідно-промислової розробки, з подальшим видобуванням вуглеводнів (промислова розробка) в межах ділянки, строком на 50 років. Термін дії спеціального дозволу на користування надрами може бути продовжений у порядку, встановленому законодавством.

Нагадаємо, на розробку Юзівської і Олеської площ претендує нафтогазова компанія Shell.