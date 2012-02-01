Врятовано чотирьох гірників шахти ім. Румянцева, які вчора потрапили під обвал

Врятовано чотирьох гірників шахти ім. Румянцева державного підприємства «Артемвугілля», які вчора потрапили під обвал.

Про це повідомляє прес-служба МНС.

Обвал породи стався вчора вранці на горизонті 970-1090 м. На аварійній ділянці працювали 22 гірники, з них четверо опинилися за завалом.

О 21.30 гірників було звільнено з аварійної ділянки та виведено на поверхню шахти. Стан здоров’я задовільний.

До робіт було залучено п’ять відділень Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля. Робота шахти не припинялася. Причина обвалу встановлюється.

На місці події працювала оперативна група Головного територіального управління МНС у Донецькій області.