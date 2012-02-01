Ціна нафти зростає, але залишається на тижневому мінімумі. Причина - ситуація в США

На світових торгах в середу, 1 лютого, ціни на нафту підвищуються, залишаючись при цьому в районі мінімальних позначок більш ніж за тижневий період, на тлі слабких статданих із США.

Так, вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже підвищилася на 0,18 долара, або на 0,18% - до 98,66 долара за барель.

Ціна березневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася на 0,44 долара, або на 0,4%, - до 111,42 долара за барель.

У вівторок аналітична компанія Conference Board повідомила, що індекс довіри споживачів до економіки США в січні поточного року знизився до 61,1 пункту з переглянутого у бік підвищення показника за грудень 64,8 пункту. Таким чином, показник виявився гіршим за прогнози - аналітики вважали, що індекс зросте до 68 пунктів.

У середу стануть відомі тижневі дані по запасах нафти в США. Згідно з прогнозами аналітиків, показник виріс на 2,6 мільйона барелів. При цьому запаси бензину могли збільшитися на 500 тисяч барелів.

Як відзначають експерти, в США протягом тривалого часу спостерігається спад попиту на бензин, який може ніколи не повернутися на колишній рівень, навіть при поліпшенні економічної ситуації, передає Bloomberg.