13 населених пунктів залишилися без електропостачання через негоду

В Україні в ніч з 31 січня на 1 лютого внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, пориви вітру) та через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 13 населених пунктів у трьох областях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, в Івано-Франківській області без електропостачання залишилося 6 населених пунктів, у Чернігівській – 3, у Херсонській – 4.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.