Україна залучить представників ЄС до переговорів з Росією – Бойко

Україна має намір залучати представників ЄС на переговори з Російською Федерацією щодо зниження ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам перед засіданням Кабінету міністрів України міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО. «Ми дійсно запросили і направили листа пану ЕТТІНГЕРУ (Комісар Європейського Союзу з питань енергетики Гюнтер ЕТТІНГЕР - УНІАН), запросили Європейську комісію до участі у переговорах», - сказав Ю.БОЙКО.

Відповідаючи на запитання про ймовірність того, що російська сторона погодиться на участь представників ЄС у переговорах, Ю.БОЙКО наголосив, що Україна постійно веде переговори з Російською Федерацією про можливість утворення газотранспортного консорціуму за участю трьох сторін – ЄС, України, Росії. «У нас йдуть конструктивні переговори про залучення європейських партнерів», - підкреслив міністр.

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