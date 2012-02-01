Україна залучить представників ЄС до переговорів з Росією – Бойко
Україна має намір залучати представників ЄС на переговори з Російською Федерацією щодо зниження ціни на газ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам перед засіданням Кабінету міністрів України міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій БОЙКО.«Ми дійсно запросили і направили листа пану ЕТТІНГЕРУ (Комісар Європейського Союзу з питань енергетики Гюнтер ЕТТІНГЕР - УНІАН), запросили Європейську комісію до участі у переговорах», - сказав Ю.БОЙКО.
Відповідаючи на запитання про ймовірність того, що російська сторона погодиться на участь представників ЄС у переговорах, Ю.БОЙКО наголосив, що Україна постійно веде переговори з Російською Федерацією про можливість утворення газотранспортного консорціуму за участю трьох сторін – ЄС, України, Росії. «У нас йдуть конструктивні переговори про залучення європейських партнерів», - підкреслив міністр.
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