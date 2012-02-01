"Укрінтеренерго": необхідність імпорту електроенергії з РФ зумовлена дефіцитом на внутрішньому ринку через форс-мажор

Україна почала імпорт електроенергії з Росії у зв`язку з дефіцитом на внутрішньому ринку, спровокаваним виходом з ладу низки теплових енергоблоків, пошкодженням ліній видачі потужності «ЗАЕС-Південнодонбаська», а також відключенням від енергосистеми ячерез несправності 6-го енергоблоку Запорізької АЕС.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ТОВ «ДТЕК. Пауер Трейд».

Співрозмовник агентства сказав, що в даний час з російською стороною ведуться також переговори про відкриття додаткових імпортних поставок у рамках договорів про аварійну взаємодопомогу. Крім того, джерело повідомило, що згідно з рішенням Міністерства енергетики і вугільної промисловості від 30 січня припинено експорт електроенергії до Білорусі та Молдови. (Нагадаємо, що операторами експорту за цими напрямами є ТОВ "Східенерго", ТОВ «ДТЕК. Пауер Трейд» і ДПЗД "Укрінтеренерго".)

«Проте і в Росії через люті морози великого профіциту електроенергії не спостерігається, у них там теж вилетів ряд блоків», - повідомило джерело агентства.

Операторам імпорту виступає ТОВ «Східенерго», що входить у структуру приватного енергохолдингу ДТЕК, повідомили УНІАН у прес-службі ТОВ «ДТЕК. Пауер Трейд».

«Експорт почато сьогодні в рамках договору між "Східенерго" і «Інтер РАТ ЕЄС», - повідомили в компанії, уточнивши при цьому, що відповідний договір між контрагентами підписано 30 січня. Потужність поставок в даний час становить 400 МВт рівним графіком.

Як уточнило УНІАН джерело в НЕК «Укренерго», імпорт російської електроенергії почато у зв`язку з дефіцитом електроенергії на внутрішньому ринку, викликаним виходом з ладу ряду теплових енергоблоків, пошкодженням ліній видачі потужності «ЗАЕС-Південнодонбаська», а також відключенням від енергосистеми через несправності 6-го енергоблоку Запорізької АЕС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької АЕС НАЕК «Енергоатом», 6-й енергоблок станції, зупинений у п`ятницю, 27 січня, планується підключити до енергосистеми 3 лютого. Крім того, у прес-службі відзначили, що пошкодження ліній видачі потужності «ЗАЕС-Південнодонбаська» призвело лише до часткового обмеження видачі електроенергії зі станції на 40 МВт.

Довідка УНІАН. ТОВ «Східенерго» і ТОВ «Пауер Трейд», що входять до структури холдингу ДТЕК, придбали доступ до міждержавних ліній електропередачі потужністю 1485 МВт у напрямках до Білорусі, Молдови і Польщі для експорту електроенергії в лютому за 14 тис. грн. Нагадаємо, за підсумками річного аукціону на право експорту електроенергії в 2012 році енергохолдинг ДТЕК зберіг домінантне становище у східноєвропейському (Угорщина, Словаччина, Румунія, Польща), молдавському і білоруському напрямках експорту електроенергії.