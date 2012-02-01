Планові відключення електроенергії на період холодів мінімізують
12:54, 01 лютого 2012Енергетика
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Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству енергетики і вугільної промисловості України мінімізувати планові відключення електроенергії на період холодів.
Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення він дав міністрові енергетики і вугільної промисловості Юрію БОЙКУ сьогодні, 1 лютого, на засіданні Кабінету міністрів.
«Негайно забезпечте, щоб, де можна плани були скориговані, а де не можна – людям забезпечили альтернативне енергопостачання», - сказав М.АЗАРОВ.
Як повідомляв УНІАН, також сьогодні на засіданні Кабміну прем`єр-міністр запевнив, що Україна готова до істотного погіршення погодних умов, зокрема, до зниження температури нижче 30 градусів морозу.
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