Планові відключення електроенергії на період холодів мінімізують

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству енергетики і вугільної промисловості України мінімізувати планові відключення електроенергії на період холодів.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення він дав міністрові енергетики і вугільної промисловості Юрію БОЙКУ сьогодні, 1 лютого, на засіданні Кабінету міністрів.

«Негайно забезпечте, щоб, де можна плани були скориговані, а де не можна – людям забезпечили альтернативне енергопостачання», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, також сьогодні на засіданні Кабміну прем`єр-міністр запевнив, що Україна готова до істотного погіршення погодних умов, зокрема, до зниження температури нижче 30 градусів морозу.