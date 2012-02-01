Україна збільшила добове споживання газу до 128 млн. кубометрів

Україна збільшила середньодобове споживання імпортного природного газу до 128 млн. куб. м. Про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ під час сьогоднішнього засідання уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, протягом останніх діб з підземних сховищ газу було піднято 138,5 млн. куб. м газу. Імпортні надходження для України становили 128 млн. куб. м. Всього використано 325 млн. куб. м.

«Газотранспортна система України працює у штатному режимі, без збоїв і аварійних ситуацій», – сказав він.

Перший віце-прем`єр-міністр також підкреслив, що ресурсів природного газу достатньо не тільки для проходження зимового максимуму, а й на весь опалювальний сезон.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня під час селекторної наради, присвяченої питанням готовності регіонів до аномальних холодів, перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ повідомив, що Україна збільшила середньодобове споживання імпортного природного газу до 115-120 млн. кубометрів.

1 лютого міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій БОЙКО заявив, що Україна в січні т.г. збільшила споживання російського газу, але не вийшла за річний рівень споживання у розмірі 27 млрд. куб. м.

Він відзначив, що у нього немає ніяких побоювань щодо поставок газу з Росії як до України, так і європейським споживачам.

Також 1 лютого міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА спрогнозував, що пік холодів в Україні спостерігатиметься до кінця цього тижня.

Він повідомив, що, за прогнозами Українського гідрометеоцентру, найближчими днями в Україні морози посиляться. Температура повітря вночі буде від мінус 23 до мінус 28 градусів, на Прикарпатті – до 30 градусів морозу. Вдень – 17-22 градуси морозу.

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На 1 лютого по всій території України оголошено штормове попередження