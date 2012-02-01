«Інтер РАО ЄЕС» розглядає можливість поставок електроенергії на південь України з МолдГРЕС

ВАТ «Інтер РАО ЄЕС» обговорює з українською стороною можливість залучення потужностей Молдавської ГРЕС для експортних поставок електроенергії в південні і південно-західні регіони України у зв`язку з дефіцитом, викликаним аномально холодною погодою.

Про це повідомляють на офіційному сайті компанії.

У повідомленні підтверджують, що з 1 лютого «Інтер РАО ЄЕС» поставляє електроенергію на адресу ТОВ «Східенерго» (ДТЕК) в рамках договору, укладеного сторонами 30 січня.

За даними компанії, основні умови договору узгоджені терміном на один місяць. На даний момент «Інтер РАО ЄЕС» має заявки на поставку електроенергії з 1 по 5 лютого 2012 року в потужності в обсязі 400-500 МВт.

Нагадаємо, що правом проведення експортних операцій на перетині «ОЕС України - ОЕС Молдови» з української сторони в даний час володіє ТОВ «ДТЕК. Пауер Трейд».

Як повідомляв УНІАН, енергопостачальна компанія «Одесаобленерго» у середу вирішила почати відключення кабельних ліній 6 кВ, які живлять споживачів центральної частини Одеси. Рішення викликане різким зниженням температури повітря до мінус 10-16° С і різким зростанням споживання електроенергії.