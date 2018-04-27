Ринок нафти і газу-2011: кількість M&A угод зросла, вартість - впала

У нафтогазовій галузі в 2011 році було оголошено 1322 угоди злиття і поглинання, що більш ніж на 5% перевищує показник 2010 року. Це є підтвердженням того, що ця галузь залишається однією з найбільш стійких у світовому масштабі з точки зору угод злиття і поглинання. Такі висновки подано в дослідженні компанії Ernst&Young.

Як відзначають у дослідженні, сукупна вартість угод у галузі за рік склала 317 млрд. дол. Зниження сукупної вартості в 2011 році на 7% в порівнянні з попереднім роком (341 млрд. дол.) пов`язано з відсутністю великих угод. У 2010 році в нафтогазовій галузі відбулося 76 угод, що перевищують за вартістю 1 млрд. дол.; в 2011 році кількість угод знизилася до 71.

Як зазначив Енді Броган, керівник глобальної практики «Ернст енд Янг» з надання консультаційних послуг компаніям нафтогазової галузі, «ринок нафти і газу довів, що він може пристосуватися до більш високого ступеня невизначеності без особливого збитку для ділової активності. Ключовим питанням в даний час є те, як він зможе впоратися з волатильністю цін на сировинні товари на фоні структурного скорочення можливостей із залучення боргового фінансування в міжнародному масштабі».

Найбільший рівень активності зберігався у видобувному сегменті, на який припало 72% всієї кількості угод. Найактивнішим ринком залишався регіон Північної Америки, де було зареєстровано 562 угоди (43%), при цьому найвищі темпи зростання були відзначені в країнах Європи та СНД, що відображає відродження інтересу до даних регіонах.

На угоди за участю компаній, що займаються видобутком сланцевого газу, припало 66 млрд. дол. Це свідчить про те, що сланцевий газ з нетрадиційного джерела енергії швидко перетворюється в нове традиційне джерело. Значна частина ділової активності припала на Північну Америку, однак перше місце з ресурсів сланцевого газу в світі (19%) займає Китай. Якщо вдасться вивільнити потенціал, закладений в даній базі активів, структура нафтогазової галузі може зазнати кардинальних змін вже в найближчому майбутньому.

У сегменті переробки і збуту в 2011 році відбулося незначне зниження ділової активності, при цьому сукупні вартісні показники були порівнянні з рівнем 2010 року. Зміни в структурі власності в сегменті переробки та роздрібної торгівлі на розвинених ринках були, як і раніше, пов`язані з переструктуруванням портфельних інвестицій і перерозподілом капітальних вкладень провідними компаніями галузі.

«Ділова активність в сегменті переробки і збуту збережеться, але вона буде зосереджена більшою мірою у сфері зберігання та транспортування, ніж у сфері переробки», - вважає Е.Броган.

Аналогічно своїм клієнтам, компанії, що надають нафтопромислові послуги, відчувають глобалізацію і консолідуються. Багато великих гравців мають високу капіталізацію і чуйно реагують на зміни кон`юнктури. Крім того, фінансові компанії залишаються активними гравцями на ринку. В результаті у 2011 році ділова активність у даному сегменті підвищилася.

Прогноз на 2012 рік також позитивний. Зростанню ділової активності сприятимуть компанії, що прагнуть вийти на нові ринки, залучити нових клієнтів або освоїти нові технології.

«Ми очікуємо збереження ділової активності в сфері угод злиття і поглинання в 2012 році, проте на цю активність буде впливати загальна економічна нестабільність. Як завжди, високим попитом у покупців користуватимуться першокласні видобувні активи, а також високоякісні активи в сегменті транспортування. Переробка і збут найбільшою мірою схильні до проблем світової економіки, у зв`язку з чим для операцій в даному сегменті буде складніше знайти фінансування, а, отже, і складніше їх реалізувати. Тим, кому, незважаючи ні на що, це вдасться, доведеться вирішувати питання управління ризиками, волатильністю і капіталом з урахуванням міжнародних політичних умов», - відзначив Е.Броган.

Як підкреслює Юрій Шибанов, менеджер відділу супроводу угод «Ернст енд Янг» в Україні, «під час здійснення M&A угод, інвесторам варто звернути увагу не тільки на загальноекономічні ризики, але й врахувати специфіку нафтогазової галузі України. У процесі прийняття рішень інвестор може зіткнутися з такими проблемами: складнощі з продовженням ліцензій, невиконання нафтогазовидобувною компанією взятих на себе зобов`язань капітального характеру (зважаючи на складнощі з фінансуванням або непередбачені змін під час розвитку проекту), невідповідність суми капітальних витрат на розробку родовищ планованим обсягами видобутку, залежність від конкретного покупця, вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на структуру і схему ціноутворення, особливості держрегулювання галузі.

Серед загальних ризиків і питань, що виявляються в результаті комплексних фінансових, податкових та юридичних перевірок (due diligence), можна виділити такі:

- Значний рівень операцій з пов`язаними сторонами, що призводить до викривлення фінансової звітності і, відповідно, параметрів для оцінки реальної вартості бізнесу, а також до податкових ризиків, пов`язаних з трансферним ціноутворенням;

- Низька якість фінансової звітності та супутніх аналітичних даних для прийняття управлінських рішень. Дані звітності компаній в більшості випадків вимагають додаткових суттєвих коригувань;

- Наявність декількох видів паралельного обліку (офіційна фінансова звітність, управлінська звітність і податкова звітність), які часто не співставні між собою, що викликає питання щодо їх надійності;

- Наявність істотних операцій з мінімізації оподаткування, які несуть для інвестора ризики перерахунку податкових зобов`язань і санкцій з боку податкових органів після операції.

За матеріалами Ernst&Young