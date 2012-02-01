Росії не потрібно будувати «Південний потік» – голова комітету Держдуми

Москва. Росії не потрібно будувати «Південний потік”, оскільки це створить нові транзитні країни.

Про це власному кореспондентові УНІАН у РФ повідомив голова комітету Держдуми з питань енергетики (фракція «Справедлива Росія») Іван ГРАЧОВ. «Я завжди говорив, що будувати «Південний потік» Росії не потрібно тому, що він упреться в країни, які в перспективі поводитимуться так само, як Україна, використовуватимуть свій транзитний статус», - сказав І.ГРАЧОВ.

За його словами, з цим газопроводом буде все складніше, порівняно з «Північним потоком», оскільки останній з’єднує Росію з Німеччиною, яка є основним покупцем газу.

«Південний потік» упреться або в Болгарію, або в Румунію, вони бідніші, ніж Україна, і відповідно думатимуть, як їм через транзит одержати додаткові гроші», - сказав він.

«Моя точка зору – «Південний потік» не потрібен Росії», - наголосив І.ГРАЧОВ.

При цьому він зазначив, що коли не вдасться домовитися щодо створення консорціуму, Росії все ж таки доведеться «займатися» цим проектом, щоб мати можливість додатково поставити 100 млрд. куб. м. газу щорічно.

На його думку, потрібно домовитися з цього питання у форматі три: Росія-Україна-Європа.

І.ГРАЧОВ вважає, що навіть якщо в України в газотранспортному консорціумі буде більш як 50%, а в Росії та ЄС удвох 50%, то нічого в цьому страшного не було б, оскільки позиція РФ і Євросоюзу єдина в тому, щоб просувати «правильні» рішення.

Говорячи про діючий газовий контракт на поставки російського газу до України, він зазначив, що на момент переговорів Юлії ТИМОШЕНКО українській стороні здавалося, що вона підписує вигідний контракт. При низьких цінах на нафту це були б дуже вигідні контракти для України.

За його словами, у той час більшість економістів прогнозували тривалу затяжну кризу і падіння цін на вуглеводні.

«Тоді це був блискучий контракт, який давав можливість на той час вирішити всі проблеми на благо України і Європи», - сказав він

При цьому І.ГРАЧОВ сказав, що і тоді, і зараз вважає, що до 2030 року ціни будуть підвищуватися в середньому на 10% щороку.

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Довідка УНІАН. З метою диверсифікації маршрутів експортних поставок природного газу ВАТ «Газпром» реалізовує проект будівництва газопроводу через акваторію Чорного моря до країн Південної і Центральної Європи - проект «Південний потік».

Для реалізації сухопутної частини проекту з Болгарією, Сербією, Угорщиною, Грецією, Словенією, Хорватією та Австрією підписано міжурядові угоди.

16 вересня 2011 року відбулося підписання Угоди акціонерів компанії South Stream Transport AG для реалізації морської ділянки проекту. Відповідно до документа, частка участі ВАТ «Газпром» у проекті морського газопроводу становить 50%, італійської ENI - 20%, німецької компанії Wintershall Holding GMBH і французької EDF - по 15%.

У III кварталі 2011 року було завершено розробку Зведеного техніко-економічного обґрунтування «Південного потоку», що об`єднав у собі ТЕО морської ділянки, а також ТЕО будівництва національних ділянок газопроводу територією країн Південної і Центральної Європи.

Раніше Туреччина дала дозвіл на прокладання «Південного потоку» у своїй виключній економічній зоні.