Ціна нафти змінилася різноспрямовано на даних зі США

На світових торгах у четвер, 2 лютого, ціни на нафту змінюються різноспрямовано на фоні даних Міненерго США.

Зокрема, вартість березневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки WTI (Light Sweet Crude Oil) вже знизилася на 0,04 долара, або на 0,04% - до 97,57 долара за барель.

Ціна березневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent піднялася на 0,33 долара, або на 0,3%, - до 111,89 долара за барель.

У середу стало відомо, що комерційні запаси нафти в США (виключаючи стратегічні запаси) за тиждень, що завершився 27 січня, підвищилися на 4,2 мільйона барелів, або на 1,2%, - до 338,9 мільйона барелів.

Як відзначають експерти, вартість нафти перебуває зараз у залежності від зростання запасів нафти і зниження попиту на бензин, передає Bloomberg.