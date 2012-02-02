Запорізька АЕС підключила енергоблок №6 до мережі

У четвер, 2 лютого, о 8 годині 02 хвилини 6-й енергоблок Запорізької АЕС потужністю 1000 МВт підключено до енергомережі після усунення несправності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАЕК «Енергоатом»

Згідно з повідомленням, на даний час блок навантажується відповідно до графіка, і на 13:00 буде виведений на номінальну потужність навантаження. Видачу потужності з блоку через загальностанційне ОРУ перекомутовано на інші високовольтні ЛЕП.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня о 22 годині 47 хв. енергоблок № 6 був відключений від енергомережі для усунення причин нещільності системи водяного охолоджування генератора. Розгерметизація сталася після обриву магістральної ЛЕП «ЗАЕС-Південнодонбаська» унаслідок падіння опори ЛЕП, яку пошкодили шукачі металобрухту. На ЗАЕС створено комісію для розслідування інциденту, яка встановила, що після падіння опори вийшов з ладу генератор атомної електростанції, оскільки лопнув шланг, що подає водень для охолоджування генератора. У результаті блок був відключений від мережі.